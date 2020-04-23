ليفربول يقترب من خطف نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية مفاجأة، تتعلق بالوجهة المقبلة للنجم البرازيلي الدولي، ويليان، بعد رحيله عن نادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي في يونيو 2020، وبالتالي فإنه سيصبح لاعبًا حرًا، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر، دون أن يحصل البلوز على أي مقابل مالي، بعد فشل جميع المحاولات لتجديد عقد اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ويليان يقترب من الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن المباحثات بين ليفربول وويليان، وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة أن العرض الذي قدّمه مسؤولو الريدز إلى النجم البرازيلي "مغرٍ للغاية"، وأفضل كثيرًا من العروض الأخرى التي تلقاها.

ويجيد ويليان في 3 مراكز هجومية، حيث يلعب على الجناحين الأيمن والأيسر، إضافة إلى مركز لاعب الوسط المهاجم، وهو ما يجعله ملائمًا لخطط الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الذي يريد تجديد دماء هجوم الفريق، حيث يعتمد كليًا على الثلاثي الناري، المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويمكن أن تكون صفقة ويليان، محاولة من جانب ليفربول، لتعزيز صفوف الفريق، بعيدًا عن دفع مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات المقبلة، خاصة مع أزمة "كورونا" التي تسببت في تردي الأوضاع المالية للأندية الأوروبية.

وارتبط ويليان بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، ونيوكاسل، يونايتد الإنجليزي، في الفترة الأخيرة، إلا أن وجود عرض من ليفربول سيكون مفاجأة كبيرة.