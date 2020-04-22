الحكومة البريطانية تطالب ببث باقي مباريات الدوري الإنجليزي مجانًا

أجرت الحكومة البريطانية مباحثات مع الأندية حول إمكانية بث باقي مباريات موسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم مجاناً حال استئناف فعاليات المسابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء، أن أوليفر داودن وزير الثقافة البريطاني، حث مسؤولي الدوري على دراسة فكرة بث المباريات في القنوات الأرضية.

وتعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على القنوات المدفوعة مقدما مثل قناتي "سكاي سبورتس" و "بي تي"، فيما تعرض منصة "أمازون" أيضاً 20 مباراة في فترة أعياد الكريسماس.

وقال داودن:"أقدر أن الرياضة تعتمد على إيرادات (الاشتراكات التلفزيونية)، ولهذا، لا أرغب في إصدار تفويض ما شامل من خلال محاولة تغيير الأمور".

وأضاف:" لكنهم مدركون للوضع وهناك طرق مختلفة يمكن من خلالها حماية الإيرادات الناتجة عن حقوق البث ولكننا نبحث أيضاً عن طرق لزيادة الإيرادات".

وتشعر الحكومة البريطانية بالقلق من أن العودة إلى القنوات المدفوعة مقدماً قد يؤدي لكثرة زيارات المتفرجين لمنازل أصدقائهم (لمشاهدة المباريات لديهم).

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي مع تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.