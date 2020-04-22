بوكيتينيو يفتح الباب أمام تدريب نادي نيوكاسل الإنجليزي

ارتبط اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بتولي مهمة المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بداية من الموسم المقبل، بعد اقتراب صفقة بيع النادي لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الحسم.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه على الرغم من وجود ستيف بروس في مقعد المدير الفني لنيوكاسل في الوقت الحالي، فإن بوكيتينيو يبدو متحمسًا لفكرة تدريب الفريق.

ويستعد المدرب الأرجنتيني لعقد محادثات مع المالكين الجدد لنيوكاسل، الذين تواصلوا بالفعل مع ممثليه خلال الساعات الماضية.

ويبدو بوكيتينيو قريبًا من العودة مرة أخرى لعمله من خلال بوابة نيوكاسل، بعد أن ظل متعطلًا منذ إقالته في، نوفمبر الماضي، من تدريب فريق توتنهام، وعلى الرغم من تصريحاته السابقة، بأنه سيكون حذرًا للغاية قبل الموافقة على العمل مع نادٍ ذي ثراء غير محدود.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية قد اقترب من شراء نادي نيوكاسل يونايتد من مالكه الحالي مايك آشلي، في صفقة تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه إسترليني، وذلك في انتظار الحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.