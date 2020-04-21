للإفلات من العقاب بعد خرق التباعد الاجتماعي.. لاعبا توتنهام يتبرعان لمكافحة كورونا (فيديو)

يبدو أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي اعتاد على المشاكل مع الحكومة وذلك بعد ظهور لاعبي الفريق اللندني سيرغ أورييه وموسى سيسوكو يتدربان في إحدى الحدائق دون مراعاة التباعد الاجتماعي المفروض من الحكومة بسبب جائحة فيروس كورونا لكنها اعتذرا وتبرعا لمكافحة الوباء حتى يفلتا من العقاب.

والتقطت صور للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في حصة تدريبية بحديقة هادلي كومون مع لاعب الوسط تانغي ندومبيلي مطلع الشهر الحالي رغم إرشادات الحكومة بالتدريب بصورة منفردة أو مع أفراد من عائلتك بسبب جائحة كوفيد-19.

وصور مارة قلب الدفاع الكولومبي ديفنسون سانشيز ورايان سيسنيون لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما وهما يركضان معا في الحديقة.

وتكرر الأمر اليوم الثلاثاء، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بعد خرق أورييه وسيسوكو للقواعد وتدربا معًا حيث نشر المدافع الإيفواري لقطات للتدريب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذف مقاطع الفيديو.

واضطر اللاعبان إلى الاعتذار بعد تجاهل لوائح الإغلاق الحكومية التي تنص على أن التدريب مسموح به فقط مع أشخاص من أسرتك لأنهما لا يعيشان معًا.

كما تعهدا بالتبرع لوزارة الصحة البريطانية بعد تجاهل التعليمات المقدمة لمحاولة تخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية.

ومن غير المحتمل أن يتم تغريم أورييه وسيسوكو لكن المتحدث باسم توتنهام قال: "سنتحدث مع كلا اللاعبين المعنيين".

في المقطع الأول، يبدو أن أورييه، الذي كان يرتدي قناعا للوجه، يصور لاعب خط الوسط سيسوكو بينما يحترم على الأقل شرط أن يكون على بعد مترين على الأقل ولكن في المقاطع التالية، يمكن رؤيتهما يقومان بتدريبات سويا ثم يجلسان جنبًا إلى جنب.

وفي بيان مشترك للاعبين قالا "نحن ندرك أنه بصفتنا لاعبي كرة قدم محترفين لدينا مسؤولية أن نكون قدوة، وخاصة خلال هذه الفترة غير المستقرة التي يواجهها الجميع في جميع أنحاء العالم.

"نعتذر عن عدم تقديم المثال الصحيح. يجب علينا جميعًا احترام نصيحة الحكومة لتقليل عدد ضحايا الجائحة. لا يمكننا أن نشكر موظفي خدمات الصحة العام بما يكفي لعملهم الدؤوب في هذا الوقت، وسنقدم كلانا تبرعًا ماليًا لإظهار دعمنا لجهودهم".

وأجبر مورينيو للاعتراف في وقت سابق قائلا "أفعالي لم تكن متماشية مع قواعد الحكومة" بعد أن عقد جلسة فردية مع لاعب خط الوسط ندومبيلي في هادلي كومون.