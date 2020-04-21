بعد ترشيح أليغري وبوكيتينو وبينيتيز.. تعرف على موقف ستيف بروس في نادي نيوكاسل يونايتد

أصبحت أنباء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي متداولة بقوة في وسائل الإعلام العالمية عامة، والأوروبية خاصة، في ظل انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ولم يتبق سوى موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، على الصفقة المحسومة، كي يتم إعلانها رسميا.

وحسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة شراء نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، وسوف يكون ياسر الرميّان رئيسا للنادي الإنجليزي بعد إعلان الاتفاق رسميا.

وبعد أن كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ميزانية التعاقدات الجديدة في نيوكاسل ستكون 200 مليون جنيه إسترليني، على أقل تقدير في الموسم الجديد، فإن التكهنات ذهبت إلى مستقبل القيادة الفنية للفريق.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن هناك 3 مدربين على رأس قائمة المرشحين لقيادة نيوكاسل، ومن بينهم الإيطالي ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، وأيضا الإسباني رافائيل بينيتيز، الذي سبق له قيادة "الماكبايس".

وأشارت "سكاي سبورتس"، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل لا تريد القيام بأي خطوات فورية تتعلق بالمدرب الجديد، وسوف تضع ثقتها كاملة في المدرب الحالي ستيف بروس.

وتابعت: "ترغب إدارة نيوكاسل في استمرار ستيف بروس برفقة النادي حتى نهاية الموسم على الأقل، وفي حالة إثبات وجوده فإنه سيبقى على رأس القيادة الفنية في الموسم المقبل".

ويحتل نيوكاسل حاليا المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي، وتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس إنجلترا، حيث سيواجه مانشستر سيتي في هذا الدور، حال استكمال المسابقات المحلية.