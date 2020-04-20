فرانس فوتبول: ساديو ماني يريد الانتقال لريال مدريد

قالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الاثنين إن السنغالي ساديو ماني لن يرحل عن نادي ليفربول الإنجليزي إلا لريال مدريد الإسباني ولا شيء غيره.

وأكدت المجلة، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية سنويا لأفضل لاعب في العالم، أن ماني منذ وصوله إلى ليفربول في 2016 وقد أثبت أنه لاعب مختلف تماما ومتحرك دفاعا وهجوما وبات واحدا بين الأفضل على هذا الكوكب.

وتُوج ماني بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وحصد المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي مع منتخب السنغال في مصر بعد الخسارة 0/1 أمام الجزائر في النهائي.

وحظي ماني بإشادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي الذي استغرب احتلال ماني المركز الرابع في الترتيب.

وجاء المهاجم السنغالي،الذي قاد ليفربول مع زملائه فان دايك والبرازيلي أليسون باكير والمصري محمد صلاح الذين كانوا ضمن قائمة المرشحين لتصدر الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الرابع.

ويأمل ماني في أن يخلف جورج ويا الأفريقي الوحيد الذي حصد لقب أفضل لاعب في العالم العام 1995 خاصة أنه عنصر لا يمكن تبديله في الثلاثي الهجومي لفريق المدرب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إلى جوار صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

لكنه يمكن أن يرحل عن ليفربول يوما ما كما أعلن مواطنه كيتا بالدي مؤخرا: "لا أعتقد أن ساديو ماني يرغب في البقاء هناك طوال حياته".

كم يبلغ سعره؟

وارتفع سعر ماني بشدة منذ انضمامه إلى ليفربول الذي ربطه بعقد ينتهي في 2023، حيث ارتفعت قيمته السوقية 3 مرات على الأقل منذ 2016 حينما انضم لليفربول قادما من ساوثهامبتون مقابل 41 مليون يورو.

ولا يفكر ليفربول حاليا في بيع أي من أوراقه الرابحة، ولكن في حالة التفاوض، يُقدر التقييم الحالي للاعب بحوالي 150 مليون يورو.

أي الأندية التي يمكن أن تتعاقد معه؟

قالت المجلة الفرنسية إن ريال مدريد فقط وليس أي ناد آخر سينتقل له ماني إذ إن بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد واللاعب اهتماما متبادلا. كما كشفت "فرانس فوتبول" قبل عامين، أن زيدان يقدر الاعب السنغالي الدولي جيدا. ولكن بالنسبة لهذا النوع من المعاملات، من الضروري أن تكون جميع الأطراف متفقة.

وباختصار فإن جميع الشروط مستوفاة على المستوى الرياضي والتسويقي لكن من غير المتصور حاليا رحيل ماني عن ليفربول متصدر الدوري وحامل لقب دوري الأبطال لكن في حالة ريال مدريد من الممكن أن يضغط اللاعب فضلا عن أن ليفربول لن يسمح له بالانتقال إلى ناد منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وربما يظهر باريس سان جيرمان كمرشح محتمل خاصة أنه خيار مناسب للغاية لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار أو كيليان مبابي لكن الذي سيحسم الأمر هي رغبة ماني وحلمه الكبير بارتداء قميص ريال مدريد في يوم من الأيام.