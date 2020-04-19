تقرير: قرار جديد من مانشستر يونايتد بشأن جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أنهى اهتمامه بالكولومبي جيمس رودريغيز لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان الكولومبي على رادار مانشستر يونايتد منذ كأس العالم 2014، وتردد قبل أيام أن النادي الإنجليزي يريد التعاقد مع اللاعب، لكن شبكة "سكاي سبورت" أوضحت أن رودريغيز البالغ من العمر 28 عاما ليس على قائمة طلبات أولي جونار سولشاير.

وأضافت "سكاي سبورت" أن سولشاير حول تركيزه لأهداف أخرى يتصدرها جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يستعد لتعزيز صفوفه بصفقات قوية اليف المقبل خاصة بعد إصابة مهاجمه ماركوس راشفورد.

ولعب رودريغيز موسمي 2017/2018 و2018/2019 معارا لبايرن ميونخ الألماني وارتبط الصيف الماضي بالانتقال لنابولي، كما تردد ان إيفرتون يريد التعاقد معه بناء على طلب كارلو أنشيلوتي، الذي سبق أن درب رودريغيز في ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ومن المتوقع أن يغادر رودريغيز ريال مدريد الصيف المقبل، لعدم نيله ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، كما أن عقده ينتهي في يونيو 2021.

ولعب رودريغيز 13 مباراة فقط مع ريال مدريد الموسم الحالي، سجل فيها هدفا وصنع 2.