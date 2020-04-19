تيمو فيرنر يتخذ خطوة جادة نحو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

يقترب تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني من الانضمام إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة ليفربول أو تشيلسي بعد تلقيه دروسًا في اللغة الإنجليزية.

وتألق الدولي الألماني مع لايبزيغ، وسجل 27 هدفًا وصنع 12 أخرى في 36 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات هذا الموسم قبل توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا ما لفت إليه انتباه أندية أوروبية كبرى بينها حامل لقب دوري أبطال أوروبا وتشيلسي.

وتعاقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع لايبزيغ حتى عام 2023، ولكنه مرتبط بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لتقديم عرض كبير لجلب فيرنر إلى ستامفورد بريدج، وفقًا لمجلة "كيكر" الألمانية، بينما يراقب ليفربول المهاجم الشاب منذ بضع سنوات ويرتبط اللاعب بعلاقة قوية مع مواطنه يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

وذكر موقع Bleacher Report أن فيرنر ربما يكون على وشك الانتقال للدوري الإنجليزي بعد بدئه في تلقي دروسًا في اللغة الإنجليزية.

وستأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة لبرشلونة وبايرن ميونخ، وكلاهما يراقب المهاجم الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع لايبزيغ بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني.

ومن المعروف أن ليفربول النادي الذي يفضله فيرنر، إذ قال في تصريحات في فبراير/شباط الماضي إنه فخور بترشيح البعض له للانتقال إلى صفوف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وبطل أوروبا، لكنه أوضح أنه يتعين عليه تحسين مستواه حتى يكون جديرًا باللعب "في صفوف أفضل فريق في العالم".

وأضاف حينها:"ليفربول هو أفضل فريق في العالم حاليًا وترشيحي للانتقال لهذا الفريق يجعلني فخورًا جدًا. لكنني أعرف أن ليفربول لديه الكثير من اللاعبين الجيدين ولابد لي من تحسين مستواي، وتعلم المزيد من الأشياء حتى أصل إلى المستوى المطلوب للعب هناك".

ومع ذلك، سيواجه ليفربول منافسة شديدة من تشيلسي على ضم فيرنر هذا الصيف، مع احتمال أن يقوم فرانك لامبارد بالتعاقد مع مهاجم جديد في نهاية الموسم.

ومن المرجح أن يغادر أوليفييه جيرو وميشي باتشواي النادي، تاركين تامي أبراهام، 22 عامًا، وحيدًا في قيادة هجوم "البلوز".