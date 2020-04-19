تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة كلويفرت أغيلار

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد إن مانشستر سيتي الإنجليزي نجح في التعاقد مع المدافع البيروفي كلويفرت أغيلار البالغ من العمر 16 عاما، من نادي أليانزا ليما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن أغيلار سيبقى مع ناديه أليانزا ليما حتى مايو 2021 حيث يكون حينها قد أكمل 18 عاما.

ونقلت الصحيفة عن أغيلار قوله: "هدفي أن أصبح لاعبا بارزا مع مانشستر سيتي".

وخاض أغيلار أول مباراة له مع أليانزا ليما في نوفمبر 2019 في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أغيلار لعب مباراتين مع الموسم الحالي بواقع 180 دقيقة