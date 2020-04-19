عثمان ديمبلي نجم برشلونة يشعل الصراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد

بات الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال قرر النادي الكتالوني بيعه.

وكان ديمبلي الذي انضم للبلوغرانا في 2017، قد فشل في إظهار قدراته بشكل كاف بعد أن أعاقت سلسلة الإصابات المتتالية مسيرته في إسبانيا.

صراع إنجليزي

وقالت صحيفة "موندو ديورتيفو" الإسبانية، إن ديمبلي يحظى باهتمام كبير من ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال.

وكشفت تقارير إنجليزية، أن أنتوني مارسيال الجناح الفرنسي لمانشستر يونايتد، قد تواصل مع ديمبلي لإقناعه بالانتقال إلى مدينة مانشستر والانضمام للشياطين الحمر.

في المقابل يبدو برشلونة متمسكا باستمرار اللاعب، حيث يرى مسؤولو النادي أن ديمبلي سيعود ليقدم مستويات رائعة، عندما يتعافى من المشكلات العضلية، ويستعيد كامل لياقته، ويكتسب المزيد من النضج.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ديمبلي يصر على تحقيق النجاح مع برشلونة، رغم ابتعاده طويلاً عن المشاركة مع البلوغرانا منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني.

رفض آرثر ميلو

في سياق ذي صلة، كشف البرازيلي آرثر ميلو لاعب خط وسط نادي برشلونة، موقفه من الدخول في صفقة تبادلية تنقله إلى إنتر ميلان الإيطالي، مقابل انضمام المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للنادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن ميلو قوله: "أنا فخور بربط اسمي بهذه الأندية ذات الشهرة العالمية مثل إنتر ميلان، الذي يمتلك مدربا رائعا ومجموعة قوية".

وأوضح "في الوقت الحالي كل تفكيري مع برشلونة فقط، أشعر بالراحة هنا وأرى أنني سأظل لسنوات".

وواصل ميلو "أتحسن جسديا وأتكيف مع أسلوب لعب برشلونة، وحاليا أستغل الفرصة للتعافي بشكل كامل، أتطلع لعودة النشاط، لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، فأنا أفكر في ذلك فقط".

وتردد أن إنتر ميلان مستعد للموافقة على انتقال لاوتارو مارتينيز لبرشلونة مقابل الحصول على آرثر ميلو ومبلغ مالي، لكن يبدو أن اللاعب البرازيلي سيفسد الصفقة التبادلية.