8 أسئلة تحدد ملامح الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا

وضعت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية تصورا كاملا لاستئناف الموسم الكروي الجاري، وبشكل خاص الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، الذي توقف برفقة جميع المسابقات الكروية نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي اجتماعا يوم الجمعة الماضي، لمناقشة مستقبل المسابقة، ووضعت الأندية العشرون المشاركة في البطولة موعدا تقريبيا لعودة النشاط في الثامن من يونيو المقبل، بعد أن قررت الحكومة البريطانية تمديد حالة الإغلاق لمدة 3 أسابيع.

ووضعت "سكاي" في التحليل الذي نشرته اليوم الأحد، 8 تساؤلات مع توقعات تبدو واقعية للمشهد الذي ستكون عليه المسابقات الكروية في بريطانيا وأوروبا بشكل عام.

لماذا ظهر الثامن من يونيو كموعد مقترح لاستئناف الدوري الإنجليزي؟

هو السيناريو الأفضل حتى الآن بالنسبة لموعد استئناف البريمييرليغ، مع إعلان الحكومة البريطانية يوم الخميس الماضي تمديد الإغلاق لمدة 21 يوما، حتى يوم 7 مايو المقبل، وحال رفع حالة الإغلاق في هذا التاريخ فإن الأندية تستطيع استئناف تدريباتها مرة أخرى، وبالتالي فإن انطلاق الدوري الإنجليزي مجددا في 8 يونيو يبدو منطقيا، حال السيطرة على الوباء.

ما هي المدة المطلوبة حتى يتم إنهاء الموسم؟

هناك 92 مباراة لا تزال متبقية في الدوري الإنجليزي، وبالتالي فإن فترة 5 أسابيع ستكون كافية لإنهاء الموسم تماما.

كيف سيتدرب اللاعبون؟

يمكن أن تكون التدريبات في المرحلة الأولى عن طريق "مجموعات" مع الحرص على عدم الاحتكاك، ومراعاة تطبيق كافة المعايير الطبية لعدم نشر العدوى، كما فعلت بعض الأندية الألمانية التي استأنفت تدريباتها بالفعل مؤخرا.

ما هو وضع الجماهير في الدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد فإن جميع المباريات ستقام دون جماهير، خلف أبواب مغلقة، حال استئناف المسابقة.

هل هناك احتمال لإلغاء الموسم؟

جميع الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإنجليزي أكدت التزامها باستئناف المسابقة تحت أي ظرف، إلا أن بعضها يرى أنه من المستحيل استكمال المسابقة قبل الموسم المقبل، المقرر انطلاقه في أغسطس.

ما مصير كأس إنجلترا؟

يريد الاتحاد الإنجليزي استكمال مسابقة كأس إنجلترا، ولكن ستكون الأولوية للدوري، كما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، ويمكن أن تقام مباريات الكأس في المواعيد الفارغة بين مباريات الدوري، كما كان يحدث من قبل، على أن يتم ضغط المسابقة كي يتم الانتهاء منها سريعا.

ما مصير المسابقات الأوروبية؟

يدرس الاتحاد الأوروبي حاليا إنهاء مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، على طريقة "الدورات المجمعة"، أو مباريات خروج المغلوب من لقاء واحد في دور الثمانية، ثم لعب الدور قبل النهائي والنهائي في دولة واحدة، على طريقة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

متى تعود الجماهير؟

لا توجد إجابة على هذا السؤال، ولكن المؤكد أن الجماهير لن تعود إلى المدرجات قبل الوصول إلى "لقاح" مضاد لفيروس "كورونا" المستجد.