سترلينغ وألكسندر-أرنولد يؤكدان مشاركتهما في الدوري الإنجليزي الإلكتروني

تقدم العديد من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتمثيل أنديتهم في بطولة إلكترونية الأسبوع المقبل لجمع أموال من أجل خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي النسخة الأولى من البطولة الإقصائية سيختبر اللاعبون قدراتهم ضد بعضهم بعضا في لعبة الفيديو (فيفا 20) في الفترة من 20-25 أبريل نيسان من منازلهم.

ومن بين الذين أكدوا مشاركتهم رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول وديوغو غوتا، لاعب وولفرهامبتون واندرارز وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز، في بيان: "قلوب كل شخص في الدوري الإنجليزي الممتاز مع هؤلاء الذين تأثروا مباشرة بكوفيد-19.

"توفر رابطة الدوري والأندية واللاعبون دعما ثمينا للمجتمع وخدمة الصحة الوطنية".

وأضاف: "ندرك أهمية العثور على طرق جديدة لإمتاع الجماهير في هذه الفترة ونحن متحمسون إزاء تقديم تشكيلة قوية من اللاعبين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الإلكترونية".

وسيتم التبرع بالجوائز إلى مبادرة "لاعبون متحدون" التي أنشأها لاعبو الدوري لمساعدة خدمة الصحة الوطنية.

ويمكن للجماهير مشاهدة البطولة عبر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز على الإنترنت بالإضافة لحسابات المسابقة على يوتيوب وفيسبوك وتويتر. وسيبث الدور قبل النهائي على الهواء عبر سكاي سبورتس.

وقال ماسترز: "ندرك مدى شعبية فيفا 20 بين اللاعبين وأتطلع لمعرفة من سيتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز الإلكتروني".

وستعلن قائمة المشاركين الكاملة قبل سحب القرعة بعد غد الإثنين.