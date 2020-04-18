أرتيتا: الطبيب النفسي لآرسنال على اتصال دائم باللاعبين للمساعدة

قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الطبيب النفسي للنادي اللندني على اتصال دائم بلاعبي الفريق من أجل تقديم أي مساعدة مطلوبة خلال فترة التوقف المفروض على النشاط الرياضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس آذار الماضي؛ بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 2.23 مليون شخص حول العالم، وتسبب في وفاة ما يزيد على 151 ألفا.

ويخضع لاعبو آرسنال لعزل ذاتي منذ 12 مارس عندما أثبتت الفحوص إصابة أرتيتا بالفيروس قبل توقف النشاط الرياضي في البلاد.

وأكد المدرب الإسباني أن النادي يبذل كل جهد مستطاع من أجل الحفاظ على الروح المعنوية للاعبين.

وقال أرتيتا عن ذلك لموقع النادي على الإنترنت: "الأخصائي النفسي للنادي يعتني باللاعبين وهو على اتصال دائم بهم".

وأضاف المدرب: "وإضافة إلى ذلك فنحن نحصل على آراء جهات عديدة أخرى، وبشكل منتظم نرسل تسجيلات ومعلومات إليهم (اللاعبين) لملء الفراغ، وإبقائهم على اتصال وثيق بعملهم وبالأشخاص المرتبطين بعملهم، وهم أنا وطاقمي الفني".

وقال أرتيتا الذي تولى تدريب آرسنال في ديسمبر كانون الأول الماضي، خلفا لمواطنه المقال أوناي إيمري، إنه يستغل فترة التوقف للتعرف على لاعبيه بصورة أفضل.

وقال: "بالفعل جرت بيننا بعض الحوارات المفيدة جدا.

"هذا الوقت كان مفيدا للغاية بالنسبة لي على الأقل، إذ أتيحت لي فرصة معرفة اللاعبين بصورة أفضل.. نحاول تحسين العلاقة والتواصل والتفاهم بيننا".

ويحتل آرسنال المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.