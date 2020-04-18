دي بروين نجم مانشستر سيتي: ربما أصبت أنا وعائلتي بفيروس كورونا

أثار البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بتصريحاته بشأن شكوكه في إصابته هو وأفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد، والذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية، بما فيها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي بروين في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"، يوم السبت: "في بداية الإغلاق، عائلتي كانت مريضة لثمانية أو تسعة أيام".

وأضاف: "بدأ الأمر بولدي الصغير، ثم ولدي الكبير ثم زوجتي، لكني لا أعرف هل أصابنا كورونا أم لا".

وتابع: "جميعنا تعافى من الإصابة، لحسن الحظ، كنا في حالة جيدة في آخر أسبوعين وأنا سعيد لأن الجميع بخير الآن".

وكان الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أصيب لاعب تشيلسي هودسون أودوي قبل أن يتعافى كل منهما من الإصابة.

وشارك دي بروين في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 20 تمريرة حاسمة.