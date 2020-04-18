نادي ليفربول يسعى لتكرار سيناريو ساديو ماني وفان دايك بصفقة جديدة من ساوثهامبتون

قالت تقارير صحفية، إن نادي ليفربول الإنجليزي يمكن أن يلجأ مرة أخرى إلى نادي ساوثهامبتون، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا لصفقات الريدز في السنوات الأخيرة.

وتعاقد ليفربول مع 3 لاعبين من ساوثهامبتون، خلال العقد الأخير، وهم: آدم لالانا، السنغالي ساديو ماني، الهولندي فيرجيل فان دايك، وتشير تقارير إلى أن اللاعب الرابع ربما يكون في الطريق.

وأكد موقع "ليفربول إيكو" أن جيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثهامبتون، ضمن المرشحين بقوة للانضمام إلى صفوف الريدز في الموسم المقبل.

وأشار في تقرير نشره، اليوم السبت، إلى أن الألماني يورغن كلوب يرغب في تدعيم خط وسط فريقه بلاعب مميز، دون أن تكون تكلفته المالية مرتفعة؛ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الأندية الأوروبية عامة، في ظل أزمة "كورونا"، وبالتالي فإن نجم وسط ساوثهامبتون سيكون خيارا مثاليا من جميع النواحي.

وتابع: "يستطيع كلوب أن يستغل إمكانات جيمس وارد براوس في الجبهة اليمنى لمعاونة ألكسندر أرنولد، خاصة أن المدرب الألماني نجح من قبل في تعديل مركز الهولندي فينالدوم، الذي تعاقد معه من نيوكاسل يونايتد، وهو يلعب في مركز صانع الألعاب رقم 10، إلا أنه عدل توظيفه ليكون لاعب وسط مدافع بمهام هجومية حسب خطة اللعب".

ومضى: "يمكن أن يكون جيمس وارد براوس بديلا مثاليا للمخضرم جيمس ميلنر في وسط ملعب ليفربول، مع بلوغه 34 عاما، وسينتهي عقده الجديد مع الريدز صيف 2021، بعد تجديده لمدة موسم واحد فقط مؤخرا".

وشارك جيمس وارد براوس هذا الموسم في 35 مباراة رفقة ساوثهامبتون، أحرز فيها 4 أهداف وصنع 5.