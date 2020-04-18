عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: "بإمكانهم اللعب معا".. 51 يوما دون كرة قدم.. واللاعبون ليسوا دمى (صور)

شكلت أخبار الانتقالات في الأندية الأوروبية الكبرى ومصير عدة لاعبين ونقاش عودة المنافسات والتدريبات في ظل استمرار الحجر الصحي وتفشي وباء كورونا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية واجتماع مجلس أبوظبي الرياضي واحتجاج الأندية الإسبانية على مقترح الاتحاد الإسباني بشأن تأهل الفرق للمنافسات القارية الموسم المقبل.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وسوق الانتقالات وكتبت: "سيكون من الضروري بيع لاعبين بثمن أقل".

كما تحدثت عن فالنسيا وكتبت: "فالنسيا يقدم شكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

واهتمت الصحيفة بإمكانية إنهاء موسم كرة السلة الأمريكية للمحترفين.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقات برشلونة المنتظرة عبر عودة نيمار والتعاقد مع لاوتارو مارتينيز وإمكانية إشراكهما مع ميسي وسواريز وكتبت: "بإمكانهم اللعب معا".

كما تحدثت عن البرازيلي رونالدينيو وكتبت: "رونالدينيو مسجون في فندق فخم".

كما اهتمت بقضية عودة النوادي للتدريبات وكتبت: "الأندية تعرف البروتوكول الصحي للعودة للعب".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ورأي برشلونة في دفع الشرط الجزائي وكتبت: "لا لـ111 مليون يورو".

كما تحدثت عن معارضة خيتافي وفالنسيا لاقتراح الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول الفرق المتأهلة للمنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

واهتمت الصحيفة بقرار برشلونة بيع الحارس البرازيلي نيتو وتصعيد إنياكي بينا حارس الفريق الثاني.

أس

الصحيفة ركزت على نقاش حول كرة القدم وعن طريقة الفيديو وكتبت "مسار الوباء".

كما تحدثت عن كريم بنزيما الذي قال: "أريد أن أستمر في صنع التاريخ هنا".

الصحيفة اهتمت بعدم قبول أتلتيكو مدريد وفالنسيا لاقتراح الاتحاد الإسباني للفرق المتأهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل وكتبت: "فالنسيا وأتلتيكو مدريد يعارضان مخطط الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على مستقبل كرة القدم في إنجلترا وكتبت: "51 يوما أخرى على الأقل دون كرة قدم".

كما تحدثت الصحيفة عن وفاة نورمان هانتر أسطورة إنجلترا وليذر يونايتد السابق.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الرياضة والتدريبات في المنازل في ظل الحجر الصحي وكتبت: "أبطال في المنازل".

كما تحدثت عن لاعبي كرة القدم في ظل الجدل الدائر حولهم في عدة قضايا وكتبت: "اللاعبون ليسوا دمى".

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات المدربين كماوريسيو ساري وكلاوديو رانييري وكتبت: "إنهم هنا".

كما تحدثت عن إمكانية صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز لبرشلونة وكتبت: "برشلونة يتضح ولاوتارو يحب ذلك".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات الفرق الكبرى في إيطاليا وكتبت: "يوفنتوس يفكر في ميليك وإنتر ميلان في كين".

كما تحدثت عن تصريحات ساري وكتبت: "ساري: أشعر الآن بأني أحدب".

الصحيفة اهتمت باللعب دون جمهور وكتبت: "ملاعب فارغة؟ لا املأوها بهذه الطريقة".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله وكتبت: "حمدالله يتعهد ويغادر".

كما تحدثت الصحيفة عن أخبار الأندية السعودية واللاعبين وكتبت: "كاريني يجهز برنامجا جديدا" و"النجراني: تسلمت شيك الأهلي".

كما اهتمت بعودة الدوري السعودي وكتبت: "15 أغسطس عودة الدوري المبدئية".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على اجتماع مجلس أبوظبي الرياضي وكتبت: "نهيان بن زايد يترأس اجتماع أبوظبي الرياضي عن بعد".

كما تحدثت عن الرياضة الإماراتية وكتبت: "الظنحاني: رياضة الإمارات بحاجة إلى إعادة بناء".

كما اهتمت بالأخبار الدولية وكتبت: "الجماهير تدعم شباب ريال مدريد" و"كمامة على وجه تمثال مارادونا" و"إلغاء مسابقات الناشئين في إيطاليا".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على اجتماع عن بعد لمجلس أبوظبي الرياضي وكتبت: "نهيان بن زايد يشيد بالجهود الوطنية لخط الدفاع الأول ضد كورونا".

كما تحدثت عن الأخبار الدولية وكتبت: "الإفلاس يهدد الأندية الألمانية" و"تمسك باستكمال موسم البريميرليغ" و"وفاة هاينز نجم ليدز السابق بكورونا" و"مباراة افتراضية: جديد الأهلي المصري".