رابطة أندية إنجلترا تنوي بث كافة المباريات التي ستقام دون جماهير

أبلغت رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز، بعض أعضائها، بأنه حينما تعود المباريات، من المرجح أن تكون دون جماهير، لكنه سيتم بثها كافة مباشرة.

وتوقفت مسابقات كرة القدم للمحترفين في إنجلترا منذ 13 مارس/ آذار الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا. لكن الرابطة، التي تضم دوري الدرجة الثانية، تنوي استكمال الموسم للنهاية بما في ذلك المباريات الفاصلة المؤهلة للدوري الممتاز.

وقال ريك باري، رئيس رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، اليوم الجمعة، في رسالة للجماهير: "للأسف لا يمكنني اليوم إبلاغكم متى سيتم استئناف الموسم، لكن حينما تعود المباريات، من المحتمل أن تكون دون جماهير".

وأضاف "بوجود الجماهير أو دونها، الانتهاء من موسم 2019/2020 يظل هدفنا لضمان نزاهة مسابقاتنا".

وتابع "يعني هذا بالطبع أن عددًا من العوامل، منها متى وأين وفي أي إطار زمني ستقام المباريات، يجب النظر فيها بعناية تماشيًا مع نصائح الحكومة".

وقال باري، إن الرابطة تبحث طرق بث كافة المباريات تلفزيونيًا أو على الإنترنت.

وأبلغت الرابطة الأندية في وقت سابق، بعدم توقع السماح لها بالتدريب مجددًا، قبل 16 مايو أيار المقبل على الأقل.

وأضاف باري "حتى أعطيكم تقييمًا صادقًا وواضحًا للموقف الحالي، يجب القول، إن إمكانية حضور المباريات مرة أخرى أمر غير واضح".

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية، قال رئيس الرابطة، إن الأندية تعاني ماليًا وطبيعة الجائحة التي أودت بحياة نحو 14 ألف شخص في بريطانيا، جعلت من المستحيل إعطاء إجابة واضحة عن موعد استئناف المباريات.

وأضاف، "من الواضح أن الفيروس سيحدد متى يتم استئناف المباريات مرة أخرى. لا أحد يعرف بالضبط متى سيحدث ذلك. من الواضح أنه في الوقت الحالي، يوجد عدم يقين، فضلًا عن الكثير من المشاكل خاصة معاناة الأندية ماليًا".