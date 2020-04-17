مانشستر يونايتد يفسد على بروسيا دورتموند صفقة واعدة

قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، إن إحدى المواهب الإنجليزية تشعل التنافس بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" فإن مانشستر يونايتد قد يفسد اتفاق بروسيا دورتموند مع جودي بيلينغهام، لاعب وسط برمنغهام سيتي، الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية).

وتردد أن بروسيا دورتموند اتفق مع بيلينغهام، البالغ من العمر 16 عامًا، على انتقاله إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، مقابل 35 مليون يورو، لكن دخول مانشستر يونايتد قد يعرقل النادي الألماني في إتمام الصفقة.

وأوضحت "سبورت بيلد" أن مانشستر يونايتد ينوي التقدم بعقد قيمته 57 مليون يورو، للتعاقد مع بيلينغهام، يتضمن الحوافز الإضافية.

وبيلينغهام المولود في 29 يونيو 2003، يرتبط بعقد مع برمنغهام سيتي، حتى يونيو 2021.

وشارك بيلينغهام، الذي يجيد اللعب في خط الوسط، في 35 مباراة مع الموسم الحالي، سجل فيها 4 أهداف وصنع 3.