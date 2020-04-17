تطور جديد بشأن صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يقتربان من إتمام صفقة في السوق الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "صن"، فإن خورحي مينديز وكيل أعمال الكولومبي جيمس رودريغيز بدأ المفاوضات الأسبوع الحالي، ونجح في الوصول إلى مراحل متقدمة مع إدارة مانشستر يونايتد، بعدما أقنعها بضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن رودريغيز، البالغ من العمر 28 عاما، يعتقد أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لا يحبه، ولهذا فإنه يريد دراسة الفرص المتاحة للرحيل عن النادي الملكي.

ولعب رودريغيز 13 مباراة فقط مع ريال مدريد الموسم الحالي، سجل فيها هدفا وصنع 2، علما أن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2021.

وأشارت "صن" إلى أن رودريغيز قد يكون ضمن صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، تشمل انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا من أولد ترافورد إلى سانتياغو برنابيو.

ومن المعروف أن زيدان يلح على إدارة ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا منذ الصيف الماضي، لكن إدارة مانشستر يونايتد وقفت بثبات أمام جميع محاولات العملاق الإسباني.

واكتفى بوغبا البالغ من العمر 27 عاما بالمشاركة في 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، علما أن عقده أيضا ينتهي في يونيو 2021.