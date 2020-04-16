صحيفة: آرسنال يخطف صفقة دفاعية من نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن آرسنال الإنجليزي يتفوق على نادي برشلونة الإسباني في صفقة دفاعية.

وبحسب صحيفة "صن" فإن آرسنال كان مهتما بالتعاقد مع لايفن كورزاوا، الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، في يناير الماضي، قبل أن تتعطل الصفقة، ولكن يبدو أن إدارة الغانرز قريبة للغاية من إنهاء الصفقة في الوقت الحالي.

وينتهي عقد كورزاوا مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وهو ما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة باريس سان جيرمان، كما يعني أن رحيله سيكون مجانا.

وأوضحت الصحيفة، أن آرسنال توصل لاتفاق لضم كورزاوا بعقد مدته 5 أعوام، وتقترب إدارة النادي اللندني من الإعلان عن الصفقة، التي ستكون الأولى للمدرب الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا للموسم المقبل.

وحال نجح آرسنال في ضم كورزاوا، فإنه سيتفوق على منافسه برشلونة الذي تردد أنه يريد تعزيز صفوفه بالتعاقد مع كورزاوا، خاصة أن الصفقة ستكون مجانية.

وشارك كورزاوا البالغ من العمر 27 عاما في 23 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، سجل فيها هدفا وصنع هدفين، لكنه الخيار الثاني في تشكيلة المدرب توماس توخيل بعد جوان بيرنات.

وبالمجمل لعب كورزاوا 123 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 13 هدفا، وصنع 21.