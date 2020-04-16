"طلاق مستبعد" يحطم آمال ريال مدريد وبرشلونة في صفقة نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية موقف نادي تشيلسي الإنجليزي من بيع نجم خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي بنهاية الموسم الجاري؛ في ظل الاهتمام الشديد الذي أبدته العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع "أونز مونديال" الفرنسي، إن إدارة تشيلسي تجاهلت تماما تلك التقارير التي تشير إلى اقتراب كانتي من الرحيل عن البلوز، وأكدت أنه لا يوجد أي اتجاه في النادي اللندني لبيع اللاعب في الموسم الجديد.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن موقف كانتي لا يختلف كثيرا عن موقف إدارة تشيلسي، حيث لا يفكر اللاعب على الإطلاق في الرحيل عن "ستامفورد بريدج"، وبالتالي فإن "الطلاق بين الطرفين"، بحسب التقرير، غير وارد حاليا.

وتابع: "هدف كانتي هو الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليغ، الذي شهد تألقه منذ أن كان لاعبا في نادي ليستر سيتي، قبل انتقاله إلى تشيلسي، وبالتالي فإنه لا يريد خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا في الوقت الحالي".

وينتهي عقد كانتي، البالغ من العمر 29 عاما، في صيف 2023، وتبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع كانتي، في إطار صفقة تبادلية مع تشيلسي، تتضمن انتقال البرازيلي كوتينيو إلى البلوز، بالإضافة إلى أن ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان وضعا اللاعب على رأس قائمة المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.