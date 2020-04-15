اتصالات مكثفة بين مانشستر يونايتد ونابولي لحسم صفقة كوليبالي.. والسيتي وسان جيرمان في الصورة

كشفت تقارير إيطالية، عن وجود مفاوضات مكثفة بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونابولي الإيطالي بخصوص المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويحظى كوليبالي باهتمام كبير من اليونايتد كونه أحد أبرز المدافعين في القارة الأوروبية خلال المواسم الأخيرة.

ويحتاج النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني لليونايتد لتدعيم خط دفاعه استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

مفاوضات مستمرة

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن مانشستر يونايتد يونايتد على اتصال مستمر بمسئولي نابولي لحسم انضمام كوليبالي في الصيف المقبل.

ويسعى نابولي لتوفير الأموال من خلال تسويق عدد من لاعبيه الأساسيين في التشكيلة خلال السنوات الأخيرة.

ويستهدف أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي الإيطالي جمع 113 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع الثنائي كوليبالي والبولندي اركاديوس ميليك.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد الصيف الماضي مع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير قادماً من ليستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

منافسة شرسة

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن حسم مانشستر يونايتد لصفقة كوليبالي لن يكون أمراً سهلاً في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم اللاعب.

ويحرص كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي على تدعيم دفاعاتهما باللاعب السنغالي.

وكان كوليبالي قد انضم لصفوف نابولي موسم 2014-2015 قادماً من جينك البلجيكي مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني.

وشارك النجم السنغالي مع نابولي في 233 مباراة ونجح في حصد لقب السوبر الإيطالي في أول مواسمه مع الفريق.