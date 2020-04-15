شاهد قميص ليفربول للموسم الجديد (صور)

شاهد قميص ليفربول للموسم الجديد (صو...

لن يتم إطلاق قميص ليفربول الجديد قبل 1 يونيو 2020.

المصدر: فريق التحرير

سربت بعض وسائل إعلام بريطانية التصميم الجديد لقميص نادي ليفربول الإنجليزي، الذي سيلعب به الفريق موسم 2020-2021.

ونشر موقع (footyheadlines) صور قميص ليفربول الجديدة، التي سيلعب بها الفريق الموسم القادم.

وأشار إلى أن لون قميص ليفربول الموسم المقبل شديد الشبه بأطقم المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2018.

وتجمع شركة "نايك" التي ستتولى تصنيع القميص بين اللون الأساسي الأحمر والأبيض والأزرق الفاتح.

وعلى الظهر تحت الياقة ستكون الرسمة المعتادة لكارثة هيلزبره.

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ولقي 96 مشجعا من ليفربول مصرعهم خلال مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق نوتنجهام فورست، يوم 15 أبريل عام 1989.

ولن يتم إطلاق قميص ليفربول الجديد قبل 1 يونيو 2020.

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