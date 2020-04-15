تقرير يكشف موقف محمد صلاح والبدائل المطروحة أمام نادي ليفربول.. وكلوب يريد حسم صفقة تيمو فيرنر

كشفت تقارير صحفية، موقف النجم المصري الدولي، محمد صلاح، من الاستمرار مع ناديه ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل، مع ارتباط اللاعب دائمًا بالانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، سواء كان برشلونة أو ريال مدريد.

وقال موقع "ليفربول إيكو"، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن صلاح لن يرحل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري، وسوف يستمر برفقة الفريق في الموسم المقبل على أقل تقدير.

ويرتبط صلاح، 27 عامًا، بعقد مع ليفربول، يستمر حتى صيف 2023.

وأضاف الموقع: "محمد صلاح أحد أفضل لاعبي ليفربول على مرّ التاريخ، ويمكن أن يكون العلامة البارزة في صفوف الريدز، إذا كان الحديث ينصب على حقبة المدرب الألماني يورغن كلوب".

وأشار، إلى أن محمد صلاح كان آخر أضلاع المثلث الهجومي الذيي سعى كلوب لتشكيله برفقة السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد انتقاله من نادي روما الإيطالي إلى ليفربول في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو، ليصبح بعد ذلك أحد أفضل اللاعبين والرياضيين على الصعيد العالمي.

وتابع: "ولكن بالنظر إلى المستقبل، فإنه يتعيّن على ليفربول البحث عن لاعب آخر، يستطيع خلافة صلاح، الذي لا يمكن أن يستمر برفقة الريدز إلى الأبد".

وأكد التقرير، أن العثور على بديل لمحمد صلاح، الذي سيبلغ الثامنة والعشرين من عمره في يونيو المقبل، سيكون مهمة شاقة للغاية، في ظل الأرقام الرائعة وغير المسبوقة التي حققها صلاح، حيث أحرز 91 هدفًا في 144 مباراة شارك فيها برفقة حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ووضع "ليفربول إيكو" 4 مرشحين على رأس قائمة اللاعبين المتواجدين على رادار الريدز لخلافة محمد صلاح، وهم: كالفين ستنغز لاعب ألكمار الهولندي، ليون بايلي لاعب باير ليفركوزن الألماني، ديفيد نيريس لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وأخيرًا النيجيري صامويل شوكويزي، لاعب فياريال الإسباني.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إن كلوب يريد الاجتماع مع مواطنه تيمو فيرنر، مهاجم نادي لايبزيغ الألماني، لبحث صفقة انتقاله إلى ليفربول في الصيف المقبل.

وأشارت، إلى أن كلوب يرغب في استغلال فترة التوقف الحالية في لقاء فيرنر، لحسم موقفه بشكل نهائي، خاصة أن ليفربول يملك فرصة ضم اللاعب إلى صفوفه حتى يوم 15 يونيو المقبل، وذلك مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه إسترليني.