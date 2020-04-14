بوغبا يدخل معركة كلامية مع مدرب ليفربول السابق

أعرب الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن استغرابه من الانتقادات التي يتلقاها دائما، رغم غيابه عن معظم الموسم بسبب الإصابة.

واقتصرت مشاركة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما على ثماني مباريات فقط هذا الموسم مع فريقه؛ بسبب إصابة متكررة في الكاحل.

وكان قائد ومدرب ليفربول السابق الأسكتلندي جريام سونيس، أحد أكثر منتقدي بوغبا صراحة منذ عودته إلى يونايتد عام 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي، مقابل مبلغ قياسي حينها بلغ 89 مليون جنيه إسترليني.

ورد الفرنسي أنه لا يعرف من يكون سونيس، وقال للمدونة الصوتية (بودكاست) الرسمية لمانشستر يونايتد: "لم أكن أعرف حتى من هو حقا، سمعت أنه كان لاعبا رائعا وشيئا من هذا القبيل، أنا أعرف الوجه ولكن ليس الاسم".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "كما قلت أنا لست شخصا يشاهد الكثير منهم (المحللين الكرويين)، أشاهد الكثير من كرة القدم لكنني لا أبقى بعد المباراة للاستماع إلى ما يقولونه، أحب التركيز على كرة القدم".

ورد لاعب منتخب أسكتلندا السابق على بوغبا في تصريح لقناة "سكاي سبورتس"، الثلاثاء: "أنا سعيد بذلك (مسيرته وشهرته)، أقدم قول في كرة القدم يتبادر إلى الذهن هو ضع ميدالياتك على الطاولة، وأنا لدي طاولة كبيرة".

ولم تأت عودة بوغبا إلى "أولد ترافورد" على قدر التوقعات، رغم فوزه مع الفريق بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وكأس الرابطة في موسمه الأول تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.