ريال مدريد يبدأ "العملية ماني".. وليفربول يستعين باتفاق الرعاية في حسم صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية بريطانية كواليس مثيرة تتعلق بمستقبل النجمين، السنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ذي صن" إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ بالفعل مفاوضاته لضم ماني نجم هجوم نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة ريال مدريد أجرت اتصالات مع مديري أعمال ماني خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة رأيهم في الانتقال إلى النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت: "يصرّ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على ضم ماني إلى صفوف الميرينغي، كونه مقتنعًا للغاية بإمكانات النجم السنغالي، الذي حقق الكثير من النجاحات مع ليفربول، خاصة في عام 2019، عندما ساهم في تتويج الريدز بثلاث ألقاب، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية".

ومضت تقول: "لا يضغط ماني على مسؤولي ليفربول، للرحيل عن أنفيلد في الوقت الحالي، ولا يرغب ليفربول في بيع اللاعب، ويريدون التصدي لغارة ريال مدريد، كما فعلوا من قبل مع محاولات الميرينغي لخطف المصري الدولي محمد صلاح. ولكن في نهاية المطاف، فإن إدارة الريدز لن تقبل أقل من 150 مليون جنيه إسترليني لبيع نجم أسود التيرانغا".

وأردفت: "إذا حصل ليفربول على 150 مليون إسترليني من صفقة ماني، فإن البديل سيكون كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان، وسوف يكون الريدز على استعداد لدفع 250 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، خاصة مع اتفاق الرعاية الذي تم توقيعه مؤخرًا مع شركة "نايكي" العالمية، والتي تستطيع أيضًا أن تموّل الراتب السنوي الخاص بالنجم الفرنسي، والذي يمكن أن يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا".

وأشارت إلى أن وجود مبابي في صفوف ليفربول، من شأنه أن يعزز العلامة التجارية الخاصة بـ"نايكي"، وبالتالي سيكون العائد من الصفقة كبيرًا، من حيث مبيعات القمصان والإعلانات وغيرها، ما يمكنه تعويض المقابل الهائل لانتقال مبابي إلى ليفربول.