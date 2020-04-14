رابطة الدوري الإنجليزي تخطط لعودة البريمييرليغ في هذا الموعد بعد موافقة الحكومة

قالت صحيفة "إكسبريس" إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البرمييرليغ، تخطط لاستئناف المسابقة في أقرب وقت ممكن.

وستعود المباريات بعد التمكن من احتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19"، والذي تسبب في توقف النشاط الكروي والرياضي عامة في العالم كله تقريبا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، البريمييرشيب، وضعت خطة لاستئناف المسابقة بعد أقل من شهرين من الآن، وبالتحديد يوم 6 يونيو المقبل، وأن رابطة البريمييرليغ تريد أيضا عودة المسابقة في نفس الموعد، على أن تقام جميع المباريات دون جماهير، خلف أبواب مغلقة.

وأكد التقرير أن استئناف الدوري الإنجليزي ودوري الدرجة الأولى يوم 6 يونيو ينتظر فقط موافقة الحكومة البريطانية، للمضي قدما في تفعيل هذا الموعد وإعلانه رسميا.

وتابع: "وضعت رابطة دوري الدرجة الأولى تلك الخطة، وأبلغت الأندية بإمكانية العودة إلى التدريبات الجماعية قبل استئناف المسابقة بـ3 أسابيع".

وشددت الصحيفة على رغبة جميع الأندية، سواء في البريمييرليغ أو دوري الدرجة الأولى، في استئناف المسابقات الكروية بصورة في أقرب وقت ممكن، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها تلك الأندية، خاصة في الدرجة الأولى، التي تواجه أنديتها شبح الإفلاس.

ومضت الصحيفة تقول: "لا يوجد أي اتجاه حالياً لإلغاء الموسم الكروي، ومن المقرر أن تناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الموعد المقترح لاستئناف البريمييرليغ في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس يوم الجمعة المقبل".