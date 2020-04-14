يورغن كلوب: هكذا أحافظ على لياقة لاعبي ليفربول خلال العزل

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يحافظ على لياقة لاعبيه عن طريق حصص تدريبية عبر الإنترنت.

وشدد كلوب على أن الجانب الاجتماعي للتواصل بين أعضاء الفريق يساعد اللاعبين على التعامل مع العزل.

وقال المدرب الألماني لموقع ليفربول على الإنترنت: "عندما نؤدي هذه الحصص التدريبية، لم أكن أتخيل أنني سأستمتع بها إلى هذا الحد. الروح المعنوية لجميع اللاعبين جيدة".

"عندما نبدأ في الساعة العاشرة، المحادثة تكون مفتوحة منذ التاسعة والنصف ويكون أغلب اللاعبين موجودين بالفعل... هذا أفضل شيء في التعرض لهذا الموقف في 2020 وهو امتلاك هذه الفرصة التكنولوجية".

واختتم: "تخيلوا إذا مررنا بهذا الموقف في الثمانينيات على سبيل المثال، كان الأمر سيصبح جنونيا. ليس بسبب كرة القدم، بل بسبب أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعي التي يمكننا استخدامها الآن. هذا يصنع فارقا كبيرا".

من جانب آخر قال كلوب إن أنباء إصابة أسطورة النادي كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد كانت بمثابة صدمة كبيرة للاعبين والجهاز الفني.

وجاءت نتيجة فحوص دالجليش (69 عاما) إيجابية لفيروس كورونا الأسبوع الماضي بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى. واحتاج دالجليش إلى تناول مضادات حيوية وريدية لكن لم تظهر عليه أي أعراض وعاد لمنزله في بداية الأسبوع الحالي.

وقال كلوب: "كانت صدمة حقيقية منذ ثلاثة أيام عندما سمعت لأول مرة هذه الأنباء. وصلت رسالة إلى اللاعبين في مجموعتنا على واتس آب وكان الجميع في ذهول".

وأضاف: "شعورك عندما تعرف شخصا أصيب بالفيروس أو لا تعرفه مختلف تماما".

وتابع: "كلنا نعرف أن هذا المرض المروع يسبب صداعا حول العالم، لكنها كانت أول مرة بالنسبة لأغلبنا يكون هناك صلة شخصية لهذه الدرجة بأحد المصابين".

وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي تفرض فيه المملكة المتحدة عزلا شاملا لاحتواء انتشار الفيروس. وكان ليفربول متفوقا بفارق 25 نقطة في الصدارة عندما توقف الموسم.