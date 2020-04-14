أرتيتا يرغب في الفوز بمهاجم ريال مدريد حال رحيل أوباميانغ عن آرسنال

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يفكر في الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد ليكون بديلا للغابوني بيير أوباميانغ الذي تشير عدة تقارير لإمكانية رحيله عن الفريق الصيف المقبل.

وينتهي عقد أوباميانغ صيف 2021 ويرغب في لعب دوري الأبطال والفوز بالألقاب الغائبة عن أرسنال، وأبدت عدة فرق اهتمامها بخدماته من بينها باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد بل حتى ريال مدريد استفسر عن وضعيته حسب تقارير إعلامية بريطانية.

وحسب الصحيفة الإسبانية فالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش يعتبر خيارا مثاليا لهجوم آرسنال حسب المدرب الإسباني ويرغب في محاولة التعاقد معه.

ورغم كون المهاجم الصربي الشاب البالغ 22 سنة لم يقنع في ريال مدريد هذا الموسم حيث سجل هدفين فقط لكن عدة تقارير إعلامية إسبانية أكدت عدم رغبة ريال مدريد في التخلي عنه وينظر إليه كمهاجم للفريق في المستقبل.

ودفع ريال مدريد مبلغ 60 مليون يورو لأنترخت فرانكفورت للتعاقد مع لوكا يوفيتش في الصيف الماضي لكنه ظل حبيس دكة البدلاء ولم يكسب ثقة الفرنسي زين الدين زيدان واكتفى بتسجيل هدفين في 24 لقاء.

وأدت وضعية المهاجم الصربي بعدة فرق لإبداء رغبتها في ضمه من أهمها نابولي الإيطالي.

وقد يساهم اهتمام ريال مدريد بالمهاجم الغابوني بيير أوباميانغ في تقريب المهاجم الصربي من أرسنال في فترة الانتقالات القادمة خصوصا أن المهاجم الغابوني يحلم باللعب للفريق الملكي وعبر عن ذلك من خلال عدة تصريحات.