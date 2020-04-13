نجم آرسنال السابق يقارن بين محمد النني وباتريك فييرا

قال البرازيلي الدولي جلبيرتو سيلفا، أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي السابق، إن المصري الدولي محمد النني كان بإمكانه أن يكون خليفة الفرنسي باترييك فييرا في صفوف الغانرز.

وانتقل محمد النني إلى آرسنال في يناير 2016 من بازل السويسري، مقابل 12.5 مليون يورو، إلا أنه لم ينجح في إثبات وجوده رفقة النادي اللندني، ليرحل مطلع هذا الموسم إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة.

وأكد جلبيرتو سيلفا، الذي كان أحد لاعبي الفريق الذهبي لآرسنال، والذي توّج بالدوري الإنجليزي الممتاز، العام 2003 دون خسارة، أن محمد النني كان الوحيد الذي يملك إمكانات باتريك فييرا من بين لاعبي الوسط في صفوف آرسنال.

وأضاف بقوله، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "خلال السنوات الأخيرة كان الموقف صعبا للغاية على آرسنال، لديهم لاعبون يمتلكون نفس طريقة الأداء وسط الملعب، كلهم متشابهون ولا يوجد من ضمنهم لاعب مميز عن الآخر".

وتابع بقوله: "الوحيد الذي كان يشبهنا في طريقة الأداء هو محمد النني، لكنه لم يلعب كثيرا، كان الوحيد الذي لديه إمكانات التغطية الدفاعية، آرسنال دائما ما يكون لديه لاعبون متميزون من الناحية الهجومية، ومن الصعب العثور على لاعبين يستطيعون أداء الأدوار المزدوجة، بنقل اللعب إلى الهجوم وفي نفس الوقت أداء الدور الدفاعي الخفي الذي لا يظهر للكثير من المتابعين".

وشارك محمد النني في 89 مباراة مع آرسنال، وينتهي عقده مع الغانرز الصيف المقبل، وبالتالي فإن الاحتمال الأرجح ألا يستمر اللاعب رفقة الفريق اللندني، في حين لعب باتريك فييرا 392 مباراة رفقة آرسنال في الفترة من 1996 إلى 2005، وهي الفترة التي توّج فيها النادي ببطولة الدوري 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات أيضا، إلى جانب لقب في البطولة نفسها مع مانشستر سيتي، كما فاز فييرا مع آرسنال بـ3 ألقاب في كأس الدرع الخيرية.