تطور جديد بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع أوباميانغ

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد استفسر عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "صن"، فإن ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم أوباميانغ رغم أن عمره 30 عاما.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال تبقي موسم في عقد أوباميانغ مع آرسنال، حيث ينتهي في يونيو 2021، وهو ما يعني أن الغانرز قد يضطر لبيع اللاعب بأقل من القيمة الحقيقية له.

وتعاقد آرسنال مع أوباميانغ في يناير 2018 من بروسيا دورتموند مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، وسجل المهاجم الغابوني 61 هدفا في 97 مباراة، وخروجه من الفريق سيمثل ضربة لخطط المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وتردد أن برشلونة سعى للتعاقد مع أوباميانغ قبل أن يتراجع، حيث يركز النادي الكتالوني حاليا على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "صن"، فإن ريال مدريد سيجد منافسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان على صفقة أوباميانغ، حيث توقعت أن تجد إدارة آرسنال صعوبة في إقناع اللاعب بتجديد عقده.

وسجل أوباميانغ الموسم الحالي 20 هدفا في 32 مباراة مع آرسنال.