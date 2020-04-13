مانشستر سيتي يسعى لتدعيم هجومه بجوهرة أياكس الشاب

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبته في ضم الهولندي سونتيي هانسين المهاجم الشاب لأياكس أمستردام.

ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية تقريرا، قالت فيه إن مانشستر سيتي يراقب هانسين صاحب الـ17 عاما، والذي توج هدافا لكأس العالم للناشئين، التي أقيمت في البرازيل العام الماضي.

وأضافت: "عقد هانسين ينتهي مع فريقه الحالي بحلول صيف عام 2020، حيث لن يكلف السيتي سوى ما يقارب 6 ملايين جنيه إسترليني".

وشارك هانسين في مباراتين مع أياكس، حيث كانت مباراته الأولى مع الفريق كبديل في المباراة التي خسرها أياكس 1-6 أمام ادو دين هاغ ببطولة الدوري".

ويدرك غوارديولا أنه بحاجة لتدعيم صفوف الفريق، حتى في وجود البرازيلي غابرييل خيسوس، الذي يعتبره الكثيرون خليفة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

كما أن مستقبل الألماني ليروي ساني بات غامضا، بعدما سبق وأن أبدى بايرن ميونخ رغبته في ضمه الصيف الماضي.