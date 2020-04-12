الفرنسي بوبكر كامارا مدافع مرسيليا على رادار مانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للتعاقد مع بوبكر كامارا مدافع مرسيليا الفرنسي الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن مرسيليا يخشى من التعرض لضربة مالية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا في حال إلغاء الدوري الفرنسي مبكرًا.

ويعتبر كامارا البالغ من العمر 20 عامًا أحد المدافعين الواعدين في أوروبا بعد تألق مع مرسيليا منذ انضمامه للفريق قبل 3 سنوات.

ويسعى مرسيليا إلى بيع المدافع الذي يلعب في المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية الموسم المقبل.

ويعتقد النادي الفرنسي أنه يمكن أن يحصل على أكبر قدر ممكن من المال من الدوري الممتاز، حيث يطلب في كامارا 28 مليون جنيه إسترليني.

وحظي اللاعب الشاب باهتمام تشيلسي سابقًا وقد أبدى اللاعب في أكثر من مناسبة رغبته بعبور القنال الإنجليزي واللعب في البريميرليغ.

في المقابل يسعى سيتي إلى تدعيم دفاعه الذي عانى كثيرًا هذا الموسم الذي يتأخر فيه برصيد 25 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري الممتاز ويرى أن كامارا أنسب لخيار لسد هذه الثغرة.