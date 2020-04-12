مدرب نادي ليفربول السابق: لا نريد بطلا مصطنعا للدوري الإنجليزي

قال روي هودجسون المدرب الحالي للكريستال بالاس، والسابق لنادي ليفربول، إنه يجب استكمال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجميد النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت موقع كريستال بالاس عن هودجسون قوله:"الجميع يتفق على أننا بحاجة لإنهاء الموسم.. لا نريد وسائل اصطناعية لتحديد الفائز باللقب، ولتحديد من يتأهل لدوري أبطال أوروبا، ومن يهبط، ومن يصعد".

وأضاف: "أمر طبيعي أن يحتاج اللاعبون 3 أو 4 أسابيع، على الأقل، للاستعداد للمباراة الأولى بعد العودة، لكنني أتقبل تقليص هذه الفترة".

وواصل:"قد يعني هذا وجود محاذير إضافية، وأعتقد أنه مع كل هذه التضحيات أن الجميع سيكون أكثر من سعيد لفعل أي شيء، من أجل اللعب في أسرع وقت ممكن لإنهاء الموسم".

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 مارس الماضي.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 82 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، الذي لعب 28 مباراة.

ويحلم ليفربول أن تكون نهاية الموسم لصالحه، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أحرزه لآخر مرة موسم 1989/1990.

وسبق لروي هودجسون تدريب ليفربول بين يوليو 2010 ويناير 2011، حيث قاده في 31 مباراة فقط، وحقق الريدز خلالها الفوز في 13 مباراة، في حين خسر 10 مباريات، وتعادل 8.