تشيلسي يعلن وفاة حارسه التاريخي بيتر بونيتي

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، وفاة حارس مرماه الدولي السابق بيتر بونيتي عن 78 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشارك بونيتي، الذي كان لقبه "القط" بسبب ردود فعله السريعة في المرمى، في 729 مباراة مع تشيلسي على فترتين بين 1960 و1979 ليصبح ثاني أعلى لاعب خوضًا للمباريات في تاريخ النادي اللندني بعد المدافع السابق رون هاريس.

وقال تشيلسي عبر موقعه على الإنترنت:"يعلن نادي تشيلسي لكرة القدم بحزن شديد وفاة واحد من أعظم لاعبيه عبر العصور وهو بيتر بونيتي".

وأضاف:"كان حارسنا السابق يعاني من المرض منذ فترة طويلة، وكل من في تشيلسي يرسل تعازيه لأسرة بيتر وأصدقائه".

وحافظ بونيتي على شباكه نظيفة أكثر من 200 مرة على مدار عقدين، كما خاض 7 مباريات مع منتخب إنجلترا.

وكان بونيتي احتياطيًا للحارس جوردون بانكس في التشكيلة الفائزة بكأس العالم 1966 لكنه لم يشارك في أي مباراة بالبطولة.

غير أن بونيتي تلقى اللوم في خسارة إنجلترا بدور الـ8 لكأس العالم 1970 عندما كان المنتخب الإنجليزي متقدمًا 2/0 في الشوط الثاني قبل أن يخسر 2/3 في نهاية المطاف أمام ألمانيا الغربية. وشارك بونيتي في المباراة بعد إصابة بانكس بتسمم غذائي.

وبعد اعتزاله، كان بونيتي مدربًا لحراس المرمى في منتخبات: إنجلترا، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وفولهام ،ومانشستر سيتي.

ونعى بيتر تشيك، الذي كسر بعضا من أرقام بونيتي القياسية في تشيلسي، وفاته في حسابه على تويتر.

وكتب الحارس التشيكي "إنها أنباء حزينة حقا لكل أسرة تشيلسي. ارقد في سلام... يا أسطورة".

ووصف غاري لينيكر قائد إنجلترا السابق ومقدم البرامج التلفزيونية بونيتي بأنه "حارس مذهل".

وقال لينيكر: "أشعر بأسى شديد لسماع نبأ وفاة بيتر بونيتي. عرفته عندما كان مدربا لحراس مرمى منتخب إنجلترا وكان رجلا مذهلا".

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…

