بعد اهتمام ريال مدريد.. توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، عن السعر الذي تريد إدارة توتنهام الإنجليزي الحصول عليه للسماح ببيع المهاجم هاري كين في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن توتنهام يشترط الحصول على 227 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني) لبيع هاري كين، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم الدولي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة: "دانيال ليفي مالك توتنهام مستعد للتخلي عن هاري كين، لسد تكاليف الملعب الجديد للنادي؛ بسبب الأزمات الاقتصادية الحالية بعد تفشي وباء كورونا".

وتابعت: "توتنهام يرى أن رحيل هاري كين لن يكون بأقل من سعر انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان (222 مليون يورو)".

الأغلى في التاريخ

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لجعل هاري كين أغلى لاعب في التاريخ ويضعه على رأس أولوياته في سوق الانتقالات المقبل.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد يفكرفي إعادة بناء فريقه في سوق الانتقالات، ورغم الأزمة الحالية التي تضرب كرة القدم العالمية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا لكن الفريق الإنجليزي يحافظ على قيمته المالية الجيدة.

ويضع مانشستر يونايتد على رأس أولوياته نجمين إنجليزيين هما جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني، وهاري كين.

ويريد مانشستر يونايتد التخلي عن عدة نجوم الصيف المقبل، وهم: ألكسيس سانشيز وفيل جونز وكريس سمولينغ وجيسي لينغارد وأندرياس بيريرا، لكن المبلغ المهم سيأتي من تخليه عن الفرنسي بول بوغبا، وتوفير الراتب الضخم الذي يحصل عليه سانشيز.

ويأمل مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو من بيع بوغبا، حيث يرغب ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في التعاقد معه.

وأثار هاري كين البالغ من العمر 26 عاما الجدل حول استمراره مع توتنهام بعدما قال الشهر الماضي: "أنا أحب توتنهام وسأظل أحبه دائما، ولكن إذا شعرت أننا لا نتقدم كفريق أو لا نسير في الاتجاه الصحيح، سأرحل، أنا لا ألعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح".

كما أجاب كين على سؤال بشأن إمكانية رحيله عن توتنهام بالقول: "غالبا ما يتم طرح هذا السؤال، لا أستطيع أن أقول نعم أو لا".

وسجل هاري كين 17 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة مع توتنهام، علما أنه سجل 181 هدفا وصنع 30 في 278 مباراة مع السبيرز.