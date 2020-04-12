آخر تطورات إصابة نجم نادي ليفربول السابق كيني دالغليش بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، إن كيني دالغليش، لاعب ومدرب نادي ليفربول السابق، الذي أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا، غادر المستشفى.

وكان ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل توقفه، أعلن يوم الجمعة الماضي أن نجمه السابق دالغليش (69 عاما) أدخل المستشفى بعد تعرضه لعدوى لكن لم تظهر عليه أعراض وأنه كان بحاجة للعلاج بمضادات حيوية.

والآن عاد دالغليش لاعب منتخب اسكتلندا السابق إلى منزله، حيث سيخضع لعزل صحي ذاتي وقد أشاد بالطواقم الطبية البريطانية العاملة في مكافحة الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 108 آلاف شخص حول العالم حتى الآن.

ونقلت صحيفة "صنداي بوست" عن دالغليش قوله: "ربما يعتقد البعض أنني وبسبب شهرتي تلقيت أفضل رعاية صحية لكن كل مريض في مراكز الرعاية الصحية يتلقى أفضل رعاية".

وأضاف: "كأمة نحن محظوظون بوجود هذه الطواقم وأتمنى لهم جميعا السلامة بينما يعملون بلا كلل على مساعدة البلاد على تجاوز هذه الجائحة".

ويحظى دالغليش، الذي لعب مع نادي سيلتيك الاسكتلندي أيضا، بشعبية جارفة في ملعب أنفيلد بعد أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات وبثلاثة ألقاب لكأس أوروبا كلاعب قبل أن يضيف ثلاثة ألقاب أخرى للدوري كمدرب.

وطبقا لأرقام "رويترز"، فإن الفيروس أصاب أكثر من 1.7 مليون شخص حول العالم حتى الآن في حين بلغ عدد الإصابات بالعدوى في بريطانيا نحو 79 ألف حالة إلى جانب وفاة 9875 شخصا.