صحيفة إيطالية تستبدل وجوه أبرز اللاعبين بأخرى نسائية.. هكذا ظهر محمد صلاح وميسي وكريستيانو رونالدو

قامت صحيفة "تورتو سبورت" الإيطالية بتركيب صور طريفة لنجوم كرة القدم العالمية، حيث تخيلت الوجه النسائي لهم.

واستخدمت الجريدة تطبيق FACEAPP ، للقيام بتجربة مضحكة بتحويل وجوه نجوم كرة القدم إلى نساء.

واختارت الصحيفة عدة نجوم لتضع وجوههم النسائية بجانبهم، وتقدمهم النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح وزميله في ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون ولاعبي مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا والمدافع الإنجليزي هاري ماغواير والمهاجم ماركوس راشفورد، ولاعب مانشستر سيتي الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ ونجم ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي ونجم توتنهام الإنجليزي هاري كين والفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا.

ومن المدربين اختارت الصحيفة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام والإنجليزي وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي.

كما اختارت من النجوم السابقين البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق.

يذكر أنه جرى تعليق النشاط الكروي بجميع أنحاء العالم، بسبب الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.