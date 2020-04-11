رئيس الاتحاد الغابوني يطالب أوباميانغ نجم آرسنال بالانضمام لفريق أكثر طموحا

قال بيير آلان مونجينجي رئيس الاتحاد الغابوني لكرة القدم، إنه يجب على بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، الانتقال إلى فريق أكثر طموحا إن أراد الفوز بالألقاب.

وانضم أوباميانغ إلى آرسنال في يناير كانون الثاني 2018 مقابل نحو 56 مليون جنيه إسترليني (69.4 مليون دولار) وأحرز 61 هدفا بجميع المسابقات، وتقاسم جائزة هداف الدوري الممتاز في الموسم الماضي برصيد 22 هدفا وهز الشباك 17 مرة في الموسم الحالي.

ويمتد عقد المهاجم الغابوني البالغ عمره 30 عاما مع آرسنال حتى نهاية الموسم المقبل.

وأبلغ مونجينجي شبكة ESPN التلفزيونية: ”لا أريد القول إن آرسنال ليس طموحا، لكنه لا يملك الطموح الكبير مثل أندية أخرى في أوروبا.

”لذا لو نجح بيير في الحصول على عقد مع فريق أكثر طموحا سيجد مكانه هناك“.

وأضاف: ”على المستوى الفردي كلنا نعتبره من بين الأفضل في العالم، لكن نصيحتي له هي أن يواصل العمل وجذب انتباه أكبر الأندية وأكثر الفرق طموحا“.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يشارك النادي اللندني في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2015-2016 وخسر مباراتين نهائيتين منذ انضمام أوباميانغ الأولى في كأس رابطة المحترفين في 2018 ثم الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وتابع مونجينجي: ”أوباميانغ لاعب رائع لكن بالنسبة له أو لأي لاعب آخر في أوروبا لم يفز بلقب كبير، فكرة القدم لعبة جماعية“.

وأضاف: ”في الوقت الحالي هو يلعب في آرسنال ولم يفز بأي شيء هناك، لذا هذا فشل جماعي“.