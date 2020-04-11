ليفربول ومانشستر يونايتد يتصارعان لضم موهبة أستون فيلا كارني تشوكويميكا

كشفت تقارير صحفية على أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد دخلا في صراع لضم الموهبة الشابة كارني تشوكويميكا، لاعب أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”TheAthletic“، يوم السبت، فإن اللاعب صاحب الـ16 عامًا، لم يتوصل لاتفاق مع أستون فيلا على توقيع عقد احترافي، بداية من الموسم المقبل، وهي فرصة لليفربول من أجل ضمه.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يرغبان في ضم اللاعب صاحب الـ16 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيان بيرسلو، المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول، والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي في أستون فيلا، أبلغ إدارة الريدز بأن تشوكويميكا من المواهب الصاعدة في إنجلترا ولديه مستقبل واعد.

اللاعب الإنجليزي الشاب لم يلعب في الفريق الأول حتى الآن، ولكن بيرسلو يرى بأنه سيلعب دورًا مؤثرًا مع منتخب إنجلترا الأولمبي في الفترة المقبلة.

ويشارك تشوكويميكا في الدوري الإنجليزي تحت سن الـ18 عامًا مع أستون فيلا، وسجل هدفين وصنع 6 في 14 مباراة.