إصابة كيني دالجليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة مدربه السابق، كيني دالجليش، أسطورة الفريق بفيروس كورونا بعد دخوله مستشفى نتيجة عدوى، لكن لم تظهر عليه أعراض.

ودالجليش (69 عاما) موجود في المستشفى منذ يوم الأربعاء بعد أن احتاج للعلاج بمضادات حيوية، لكن حالته ليست خطيرة.

وأصدر النادي بيانًا قال فيه: ”بيان نيابة عن أسرته ينتهز دالجليش هذه الفرصة لتوجيه الشكر لأطقم الخدمات الصحية الوطنية على تفانيهم وشجاعتهم وتضحياتهم التي يجب أن تكون موضع تقدير الأمة بأسرها في هذه الظروف الاستثنائية“.

”كما يطلب من الجميع منح العاملين في المجال الصحي المساحة لأداء دورهم خلال هذه الفترة الصعبة للغاية مع احترام خصوصية أسرته“.

ويحظى دالجليش، الذي لعب مع نادي سيلتيك أيضا، بشعبية جارفة في ملعب أنفيلد بعد أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات وثلاثة ألقاب لكأس أوروبا كلاعب.

وأضاف ثلاثة ألقاب أخرى للدوري كمدرب، كما قاد بلاكبيرن روفرز للفوز بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في موسم 1994-1995.