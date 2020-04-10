تشيلسي يزاحم آرسنال في سباق التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

يسعى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لضم ظهير أيسر جديد لفريقه؛ بدلاً من الإسباني ماركوس ألونسو.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن تشيلسي يفكر في التخلي عن اهتمامه بلاعب ليستر سيتي بين شيلويل في ظل ارتفاع القيمة السوقية للاعب.

ويركز تشيلسي على ليفين كورزاوا الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان، وهو أحد أهداف آرسنال في الميركاتو الصيفي.

وشكل مركز الظهير الأيسر أزمة كبيرة للامبارد خلال مباريات الموسم الحالي، ولم ينجح مدرب البلوز في تثبيت لاعب في هذا المركز بالتشكيلة الزرقاء.

وعلى الرغم من أن ليستر سيتي أغلق الباب أمام رحيل شيلويل وهو الخيار المفضل لدى تشيلسي في يناير الماضي، مع الترحيب بالاستماع للعروض المقدمة لضم ظهير المنتخب الإنجليزي، إلا أن إدارة ليستر تطلب الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب.

ويدفع تمسك ليستر سيتي بالحصول على هذا المبلغ تشيلسي للابتعاد عن الصفقة، في ظل اهتمام إدارة النادي اللندني بتوزيع الإنفاق على عدد من الصفقات.

كما تشير بعض التقارير إلى أن مانشستر سيتي هو أحد الأندية المهتمة بضم شيلويل، ما يقلص من فرص البلوز في الفوز بخدمات اللاعب.

ويبدو كورزاوا خياراً مطروحاً بقوة أمام تشيلسي، خاصة أن عقده مع البي إس جي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال ارتبط خلال الفترة الماضية بضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

وبدأ مسؤولو الغانرز بالفعل مفاوضاتهم مع كيا جورابشيان وكيل اللاعب الفرنسي، إلا أن انضمام تشيلسي للسباق قد يبعثر كل الأوراق.