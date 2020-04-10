قائد ناد في الدوري الإنجليزي: الحكومة حولت اللاعبين إلى أشرار

قال بن مي قائد بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة إن الحكومة ووسائل الإعلام صورت اللاعبين الذين يتطلعون للقيام بدورهم خلال جائحة فيروس كورونا على أنهم أشرار.

وأثارت تصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الجدل الأسبوع الماضي بعد قوله إن لاعبي الدوري الممتاز يجب عليهم ”القيام بدورهم“ عبر تخفيض أجورهم خلال فترة توقف الدوري حتى لا تتسبب الأزمة في استغناء الأندية عن بعض العاملين.

وقال وين روني قائد منتخب إنجلترا السابق إن الأمر محاولة ”يائسة“ لتحويل الانتباه من تعامل الحكومة مع أزمة جائحة فيروس كورونا، بينما دافع جوردان تايلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين عن اللاعبين.

وقال مي في عمود في صحيفة ”غارديان“ البريطانية: ”تتعامل الصحافة السيئة مع الموقف باعتبار أن اللاعبين في مهنة مرموقة، ما يجعل عناوين الصحف تتجه ضدنا ويتناسون الأعمال الخيرية التي نقوم بها في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف: ”لكننا عملنا بجدية للقيام بدورنا، لكن هذه العناوين أحدثت ارتباكا وتحاول دون داع تحويلنا إلى أشرار بدلا من الإشادة بالعمل الرائع الذي يقوم به أشخاص آخرون يعرضون أنفسهم للخطر لمساعدة الاخرين“.

وأطلق لاعبو الدوري الممتاز مبادرة جماعية خاصة منهم لجمع الأموال للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الصحة للمساهمة في الأزمة.

وأضاف مي أنه رغم أن اللاعبين يحصلون على مبالغ كبيرة لكن معظمهم من أصول متواضعة ويريدون رد الجميل لمجتمعاتهم.

وتابع قائد بيرنلي: ”كان هناك رد فعل جماعي من اللاعبين للمساعدة بأي طريقة ممكنة وفي الوقت نفسه توجيه أموالنا للأماكن الأكثر احتياجا لها“.

وأردف: ”بطبيعة الحال في هذا الوضع المعقد نحتاج إلى الوقت للانتقاء والفرز لكن مناقشاتنا الصريحة والمباشرة كانت لها نفس الهدف وهو المساعدة بأي طريقة ممكنة“.

وواصل: ”كل لاعب لديه فكرة عن كيفية تأثير فيروس كورونا على بلده والكثير منهم يرسلون الأموال إلى بلادهم وهذا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به“.