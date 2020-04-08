خوفا من رحيله.. تشيلسي بدأ عملية تحصين مدافعه بعقد طويل الأجل

أجرى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مفاوضات أولية مع مدافعه الألماني أنطونيو روديجر بشأن توقيع عقد جديد طويل الأجل.

ووفقاً لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، فإن إدارة النادي اللندني تريد توقيع عقد جديد مع روديجر لمدة ثلاثة أعوام.

ويتضمن العقد أيضاً خيارا بتمديد التعاقد لعام آخر، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الوصول لاتفاق ليس قريباً، بعد توقف المناقشات إلى حد ما عقب تعليق الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

وأضافت الشبكة أن أداء روديجر، منذ تعافيه من إصابة في الفخذ في ديسمبر الماضي، حظd بإعجاب مسؤولي تشيلسي، الذين يريدون بقاءه داخل قلعة (ستامفورد بريدج) حتى عام 2023 على الأقل.

ويعد روديجر (27 عاماً)، الذي ينتهي عقده الحالي مع تشيلسي عام 2022، أحد أفضل المدافعين في أوروبا حالياً، حيث تسعى عدة أندية لضمه، من بينها بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيان.