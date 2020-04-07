رئيس الاتحاد الإنجليزي يثير الجدل بحديثه عن إمكانية إلغاء الموسم

أدلى رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتصريحات نارية، وأشار إلى وجود احتمال لإلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لهذا الموسم، في ظل تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال غريغ كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الثلاثاء: ”نحن ملتزمون بمحاولة إنهاء الموسم الكروي، وتحديد البطل والهابطين والصاعدين على أساس رياضي وفقا للنتائج على أرض الملعب“.

وأضاف: ”ومع ذلك، فإنه من الممكن ألا نستطيع استكمال الموسم؛ لأن كرة القدم ليست الأولوية الآن، الأولوية هي حياة البشر، وسوف نلتزم بتوجيهات وتعليمات الحكومة البريطانية في هذا الصدد، وفي ضوء الوضع المستقبلي لوباء كورونا“.

وأشار كلارك، في رسالة وجهها إلى أعضاء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى أن أزمة وباء كورونا الحالية تضع كرة القدم أمام كارثة مالية، خارج أي تصور.

وطالب كلارك جميع المسؤولين عن منظومة كرة القدم في إنجلترا، ومن اللاعبين والمساهمين، لبذل كل ما يستطيعونه من جهد لإنقاذ الموسم الحالي من الإلغاء، ومواجهة الأزمة الحالية، في ظل المخاوف المحيطة بقدرة الأندية على الصمود أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة حاليا.

وحذّر كلارك من أن الوضع الحالي يهدد الأندية والمنظومة الكروية بأكملها بـ“الانهيار المالي“.

وأشار: ”تواجه كرة القدم تحديات اقتصادية تفوق الخيال وسيتبع الوباء نتائج اقتصادية وستعاني كل قطاعات الأعمال“.

ولم تتوصل الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين لاتفاق من أجل خفض الرواتب لمساعدة الأندية خلال فترة التوقف.