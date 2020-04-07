رئيس رابطة اللاعبين في إنجلترا يتبرع بنصف مليون جنيه إسترليني لمكافحة كورونا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن جوردان تيلور، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، تبرع بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني (617 ألف دولار) لصندوق لاعبي الدوري الممتاز المخصص لدعم قطاع الصحة العامة.

وواجه تيلور (75 عاما)، الذي تشير تقارير صحفية إلى أن راتبه السنوي يبلغ 2.3 مليون جنيه إسترليني، انتقادات لرفض تخفيض راتبه خلال أزمة فيروس كورونا، وسط المناقشات بشأن خفض رواتب لاعبي ومدربي الدوري الممتاز.

وتمثل الرابطة كل اللاعبين بجميع المستويات في إنجلترا وويلز، وتشمل اللاعبين في المسابقات الأقل دخلا.

وذكرت محطة ”سكاي سبورتس“ أن رابطة اللاعبين تبرعت بشكل منفرد بمليون جنيه إسترليني.

وشارك جوردان هندرسون، قائد ليفربول، مع زميله جيمس ميلنر في تأسيس صندوق للتبرعات لدعم قطاع الصحة في التعامل مع أزمة كورونا.

ووافقت رابطة الدوري الممتاز على التبرع بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني بشكل منفصل لقطاع الصحة ومؤسسات محلية.

وواجه لاعبون ومدربون انتقادات لعدم المساهمة بخفض رواتبهم خلال الأزمة، لكن تيلور دافع عنهم قائلا: إن اللاعبين يريدون التنازل عن جزء من رواتبهم، لكن ملاك الأندية لا يسمحون بذلك.