جمهور توتنهام يطالب النادي بالتراجع عن قرار منح إجازة للموظفين

طالب جمهور توتنهام هوتسبير ناديه بالسير على نهج نادي ليفربول منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإلغاء قراره بدفع رواتب موظفيه في فترة العطلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخفض توتنهام رواتب 550 موظفا من غير اللاعبين بنسبة 20% خلال أبريل نيسان الجاري ومايو أيار؛ لحماية الوظائف، وقال دانييل ليفي رئيس النادي إنه يخطط لاستغلال الخطة الحكومية على نحو ملائم.

وألغى ليفربول قراره بمنح إجازة لطاقمه من غير اللاعبين مع دفع الرواتب، واعتذر المدير التنفيذي بيتر مور أمس الإثنين للجماهير بعد التعرض لانتقادات من الحكومة ومشجعين.

وقالت رابطة مشجعي توتنهام: إن قرار النادي بالاستعانة بالخطة الحكومية، حيث يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80 بالمئة من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3000 دولار)، يضر بسمعته.

وقالت الرابطة عبر تويتر: ”طالبنا النادي كثيرا بالتوقف وإعادة التفكير، والآن نقول بوضوح وأمام الجميع إنه لا يجب الإضرار بسمعة النادي مجددا. انصتوا إلى جماهيركم“.

وواجهت أندية الدوري الممتاز واللاعبون والمدربون انتقادات لعدم تخفيض رواتبهم خلال توقف المسابقة، بينما حصل العديد من أعضاء أطقم الأندية، الذين يتقاضون القليل مقارنة برواتب اللاعبين، على عطلة إجبارية.

وتوقفت كرة القدم الاحترافية في إنجلترا حتى 30 أبريل نيسان، وقال الدوري الممتاز إنه لن يستأنف الموسم إلا اذا استقرت الأوضاع.