مهاجم توتنهام يخوض تدريبات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع مع الجيش الكوري الجنوبي

قال مسؤول في سلاح مشاة البحرية لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير سيواجه الغاز المسيل للدموع، وسيخوض تدريبات بالذخيرة الحية وسيشارك في مسيرة طولها 30 كيلومترا خلال قضاء الخدمة العسكرية لمدة ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية.

ويجب على كل الرجال الأصحاء قضاء الخدمة العسكرية لحوالي عامين في كوريا الجنوبية، التي تبقى في حالة حرب رسميا حتى الآن مع جارتها كوريا الشمالية، لكن سون حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية الألعاب الآسيوية 2018.

وقال توتنهام، يوم الإثنين، إن سون البالغ عمره 27 عاما سيستكمل أداء الخدمة العسكرية خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويقضي سون حاليا فترة الحجر الصحي وسط إجراءات مشددة للتعامل مع مرض كوفيد-19، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سينضم للخدمة العسكرية في 20 أبريل نيسان في وحدة مشاة البحرية بجزيرة جيجو بجنوب البلاد.

ورفضت إدارة الأفراد العسكرية، المسؤولة عن التجنيد الإجباري، التأكيد على موعد انضمام سون أو مكانه، وفقا لقواعد تتعلق بالسرية.

لكن مسؤولا في سلاح مشاة البحرية قال إن سون سيخضع لبرنامج تدريبي مختصر مخصص لجميع المجندين الجدد، بما في ذلك تعليم الانضباط وتدريبات قتالية وكيماوية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.

وأضاف المسؤول أن سون سيختتم فترة الثلاثة أسابيع بمسيرة جماعية تصل مسافتها إلى 30 كيلومترا، وقد يحمل خلالها بعض المعدات أيضا.

وسيخضع المجندون لفحوص طبية وسيتم التأكد من وجود مسافات بينهم؛ تجنبا لحدوث عدوى فيروس كورونا، كما سينال سون الدعم من الأطباء العسكريين إذا احتاج لمساعدة في علاج يده اليمنى التي تعرضت للكسر في فبراير شباط/ وغاب منذ ذلك الوقت عن المباريات.