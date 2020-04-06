جاك ويلشير يفشل في مراوغة زوجته بالكرة فيضربها (فيديو)

يعاني لاعبو كرة القدم في جميع أنحاء العالم من العزل المنزلي في ظل توقف المسابقات المحلية والقارية والدولية لذلك يسعى بعضهم لإشغال نفسه ببعض التدريبات سواء بمفرده أو مع شريكته وهو ما فعله الدولي الإنجليزي السابق جاك ويلشير.

ونشر ويلشير لاعب وسط ويستهام يونايتد الحالي وآرسنال السابق فيديو عبر حسابه على ”إنستغرام“ وهو يحاول تبادل الكرة مع زوجته ويحاول مراوغته لكنها تنجح في إيقافه.

وجاء الفيديو الذي ظهر فيه اللاعب البالغ عمره 28 عاما في إحدى الحدائق يحاول المرور من زوجته لكنه فشل واضطر في النهاية لعرقتها من الخلف وربما تسبب في إصابتها بشدة.

لكنها كانت تضحك من الموقف رغم أن ويلشير عرقلها بشدة وسقطت على الأرض وربما تعرضت لإصابة خطيرة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة الماضي إنها ستتشاور مع اللاعبين بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 30 في المئة وأكدت أن الدوري المتوقف لن يعود إلا في ظروف ”آمنة ومناسبة“.

وترى الرابطة أن الموعد المستهدف سابقا لعودة المباريات في مطلع مايو/آيار ليس ممكنا وقالت إن موعد استئناف النشاط يظل ”تحت مراجعة مستمرة“.