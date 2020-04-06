هل يصبح آداما تراوري ثاني أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول؟

قالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، إن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي حدد بالفعل سعر نجمه الإسباني من أصول مالية، أداما تراوري، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب ليفربول في الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن إدارة وولفرهامبتون مستعدة لبيع تراوري بمقابل لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أنه في حالة انضمام تراوري إلى ليفربول، فإنه سيكون ثاني أغلى صفقة في تاريخ الريدز، بعد الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك، الذي انتقل إلى الفريق من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي في شتاء 2018 مقابل 85 مليون يورو.

ومضت تقول: ”يتعين على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الوصول إلى التشكيلة المثالية في حالة نجاح صفقة آداما تراوري، حيث يعتمد على الثلاثي الناري: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو في الهجوم. ويمكن أن يساهم تراوري في تعزيز الخيارات الهجومية لكلوب، خاصة مع تأكد رحيل السويسري شيردان شاكيري عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، والدور الثانوي الذي يلعبه البلجيكي ديفوك أوريغي مع الفريق“.

وتابعت: ”من المؤكد أن تراوري سيكون ملائمًا تمامًا لخطة لعب كلوب الهجومية مع ليفربول، في ظل الإمكانات الفنية والبدنية الهائلة للاعب، إضافة إلى سرعته وقدرته على اختراق دفاعات المنافسين“.

وشارك آداما تراوري هذا الموسم في 43 مباراة مع وولفرهامبتون، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 10 أخرى.